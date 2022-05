Juric: «Non siamo andati male ma nemmeno bene, abbiamo concesso troppo al Napoli»

Al termine di Torino-Napoli 0-1, ai microfoni di Dazn il tecnico del Torino, Ivan Juric.

La sensazione è che Brekalo e Praet siano stati meno vicini a Belotti, che era più solo.

Su Ricci:

«Deve alzare il livello se vuole giocare, in assoluto. Si è messo in discussione, ci lavora, a certi livelli devi andare non dico più forte ma devi rubare palla, oltre ad avere grande applicazione. Abbiamo rubato meno palloni, poi è chiaro che su questo pesa la scelta di alcuni giocatori. Su queste cose Ricci deve crescere ancora tanto».

Come si alza l’asticella delle ambizioni del Torino?

«Deve decidere la società, penso che quest’anno sia stato molto positivo in tante cose, dopo due anni tristi costruire una squadra giusta e tosta… non è stato facile, abbiamo avuto molti problemi, ora la società deve decidere cosa vuole fare, se vuoi alzare l’asticella devi prendere giocatori forti. Bisogna fare un grandissimo lavoro se si vuole. Il tifoso di Torino lo chiede, non puoi galleggiare in mezzo, verso il basso, ci devi provare, poi se ci sono le possibilità bene, sennò vai avanti così. Si può cercare di fare qualcosa in più per lottare per qualche posto più su».