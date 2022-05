In caso di mancata qualificazione in Champions Simeone dovrebbe rinegoziare il contratto con l’Atletico

Il Cholo potrebbe anche essere costretto a una separazione dai Colchoneros. Viene pagato molto ma ha generato oltre 300 milioni di entrate al club

Diego Simeone dovrà rinegoziare il suo contratto con l’Atletico Madrid se non riuscirà a qualificarsi per la Champions League. La notizia è di Radio Cope, la riporta il Daily Mail.

Non sarà di certo il più pagato in Europa se l’Atletico l’anno prossimo dovesse fare l’Europa League. Non solo: qualora l’Atletico fallisse il quarto posto potrebbe anche intervenire una separazione consensuale, a questo punto. L’Atletico è favorito, ha ancora tre punti di vantaggio sul Betis, ma la qualificazione è tutt’altro che blindata. Ha fatto una sola vittoria nelle ultime quattro partite, c’è un finale nervoso, incandescente

Simeone è stato una fonte di entrate enormi per l’Atletico Madrid da quando s’è messo alla guida dei Colchoneros più di un decennio fa. Con due finalidi Champions League, altre due semifinali, due finali di Europa League e due Supercoppe europee ha portato nelle casse del club ben oltre 300 milioni di euro. Se dal ventitreesimo posto l’Atletico è diventato quinto nel Ranking Uefa è anche e soprattutto merito suo.