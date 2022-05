Il presidente della squadra di Kvaratskhelia: «Ha firmato col Napoli ma vorrei averlo per i preliminari di Champions»

Alla stampa georgiana. «Non gli precluderebbe di giocare i gironi con un’altra squadra. Tra pochi giorni io e il suo agente saremo in Italia per gli ultimi dettagli»

Il presidente della Dinamo Batumi, la squadra in cui sta giocando il nuovo acquisto del Napoli Khvicha Kvaratskhelia dal momento della rescissione del contratto col Rubin Kazan, ha parlato alla stampa georgiana dell’imminente passaggio al Napoli del ventunenne fantasista, già formalizzato da De Laurentiis nelle scorse settimane.

«I l contratto è già stato firmato . Recentemente sono venuti a Batumi dei dirigenti del Napoli. Le informazioni ufficiali a riguardo non sono ancora state diffuse. Scoprirete i dettagli quando Khvicha arriverà a Napoli, al momento della presentazione»

Dal suo club non nascondono l’intenzione di provare ad ottenere dal Napoli un lasciapassare per giocare i preliminari di Champions con i georgiani.

«Tra pochi giorni io e il suo agente ci recheremo a Napoli per sistemare gli ultimi dettagli. Il mio sogno sarebbe avere Kvaratskhelia per i preliminari di Champions League, visto che non preclude la partecipazione alle partite del girone con un’altra squadra»