Il Napoli ha vinto 13 partite (su 21) senza Mertens: il 62% delle vittorie senza di lui

Un po’ di dati per smentire l’ennesima leggenda metropolitana della tifoseria convinta che se avesse giocato di più, avremmo vinto lo scudetto.

Napoli è terra fertile per le leggende metropolitane lontane dai fatti. Basta ricordare il clamore che venne dato alla punizione dalla tre quarti che al 93esimo di Napoli-Inter la squadra non riuscì a buttare in area. Apriti cielo, accadde l’inferno, come se qual pallone gettato in area chissà che cosa avrebbe provocato.

Adesso è il turno di Mertens. Il tam tam della tifoseria è che se Mertens avesse giocato di più, il Napoli avrebbe senza dubbio vinto lo scudetto. La goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha portato acqua al mulino di questa corrente è stata la sostituzione di Empoli. Sostituito Mertens, il Napoli ha preso tre gol. Che i tre gol siano stati subiti per altri motivi, sotto gli occhi di tutti, non fa breccia. Ma restiamo ai numeri. Anche un’altra volta, uscito Mertens il Napoli si è fatto rimontare: a Sassuolo da 0-2 a 2-2.

Il tutto ovviamente è stato acuito dalla populistica visita di De Laurentiis a casa di Dries e della risposte fin troppo chiare che Spalletti ha riservato al giocatore in diretta tv. Mertens, in linea col sentimento popolare, ha detto che le squadre finite davanti al Napoli (Milan e Inter) non sono più forti. L’allenatore ha replicato che il campo ha detto altro e ha aggiunto: «Il campo ha detto che erano più forti di noi, altrimenti è bene che dica chi è stato insufficiente. Sennò deve dare la colpa a qualcuno poi».

Proviamo a leggere i numeri in maniera secondo noi oggettiva, ben sapendo che l’oggettività non esiste e che i numeri ciascuno li vede come crede. Ricordano che la striscia iniziale di dieci vittorie è avvenuta fondamentalmente senza di lui (fatta eccezione per il Torino).

Ma procediamo per gradi.

Il Napoli ha fin qui vinto 21 partite. Di queste 21,

8 le ha vinte senza che Mertens entrasse in campo (le prime sei giornate – Venezia, Genoa, Juventus, Udinese, Sampdoria, Cagliari – più le vittorie a Roma contro la Lazio e a Verona).

5 le ha vinte fondamentalmente senza Mertens

a Milano col Milan, è entrato a 12 minuti dalla fine

a Firenze con la è entrato a sei minuti dalla fine

in casa col Bologna ha giocato un quarto d’ora e si era già sul 3-0

a Salerno contro la Salernitana: il Napoli ha segnato un minuto dopo la sua uscita dal campo

a Venezia (è entrato a undici minuti dal termine)

Delle 21 partite, il Napoli ne ha vinte 13 senza Mertens. Ossia il 62% delle vittorie del Napoli sono avvenute senza Mertens.

Otto sono state le vittorie con Mertens.

Torino in casa, e qui è stato decisivo visto che è entrato sullo 0-0.

4-0 alla Lazio in casa, titolare

1-0 Sampdoria in casa, titolare

2-0 a Bologna, titolare

4-1 alla Salernitana in casa, titolare

2-1 Udinese (subentrato e decisivo, perché è subentrato sullo 0-1 e il Napoli ha vinto 2-1)

3-1 a Bergamo contro l’Atalanta, titolare

6-1 al Sassuolo, titolare

Sette sono state le sconfitte del Napoli.

Contro l’Inter a Milano (non era titolare, è subentrato, ha segnato e ha rischiato anche di pareggiarla)

Napoli-Atalanta 2-3 (titolare e gol)

Napoli 0-1 Empoli (titolare, sostituito nel secondo tempo sullo 0-0)

Napoli-Spezia 0-1 (fu la prima pietra dello scandalo. Titolare, venne sostituito 46esimo quando già eravamo sullo 0-1)

Napoli-Milan 0-1 (ha giocato gli ultimi 14 minuti)

Napoli-Fiorentina 2-3 (è subentrato sullo 0-1, è stato decisivo per l’1-1, poi però abbiamo perso con lui in campo)

Empoli-Napoli 3-2 (è uscito sullo 0-2 per il Napoli)

Sette i pareggi del Napoli.

Roma-Napoli 0-0 (ha giocato 9 minuti)

A Sassuolo è uscito sullo 0-2 per il Napoli: è finita 2-2

A Torino con la Juve ha giocato e segnato nell’1-1. Ottima partita

Napoli-Inter 1-1, ha giocato sei minuti

Cagliari-Napoli 1-1 (una delle partite che stava provocando una insurrezione popolare, Mertns ha giocato tutto il match).

Napoli-Roma 1-0. Ha giocato otto minuti, è entrato sull’1-0 per il Napoli, con lui in campo abbiamo subito il pareggio.

Nel complesso, in campionato Mertens ha giocato 27 partite, ha segnato 11 gol e servito 2 assist.