Il discorso di Ibra allo spogliatoio Milan: «Abbiamo vinto perché abbiamo lottato come un gruppo»

Avere o meno Zlatan Ibrahimovic in uno spogliatoio fa nettamente la differenza. A Napoli lo abbiamo capito bene. Lo si evince una volta in più dal discorso fatto dallo svedese al termine del match contro il Sassuolo, che ha consegnato al Milan lo scudetto, ieri al Mapei Stadium. Il Milan lo ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Ve lo proponiamo.

“Tranquilli non smetto, non è un annuncio… (ride). Quando abbiamo iniziato il primo giorno, quando sono arrivato io, poi dopo sono arrivati altri, non tanti hanno creduto in noi. Però, quando abbiamo capito di fare sacrificio, soffrire, credere e lavorare… quando questo momento è entrato siamo diventati un gruppo e con un gruppo è possibile fare queste cose che abbiamo fatto. Oggi siamo campioni d’Italia. Voglio ringraziare tutti i giocatori prima. Vogliamo – e adesso parlo a nome di tutti – anche ringraziare Paolo, Ricky e Ivan. Non è stato facile, ma abbiamo lottato come un gruppo. All’inizio nessuno ha creduto in noi e invece con queste parole siamo diventati più forti. Sono molto orgoglioso di tutti voi. Adesso, però, fatemi un favore: festeggiate come campioni perché Milano non è Milan, Italia è Milan!”.