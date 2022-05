I tennisti reclamano i punti in classifica per Wimbledon, e il torneo vuole fare causa a Atp e Wta

Il Telegraph: l’All England Club ha messo in moto gli avvocati. Se si andasse a causa la spaccatura tra gli Slam e il circuito diverrebbe insanabile

Wimbledon potrebbe fare causa all’Atp. Il Telegraph scrive che l’All England Club (che organizza il torneo) ha messo in moto gli avvocati dopo la decisione dei Tour di declassare lo Slam a semplice torneo di esibizione, togliendogli la possibilità di assegnare punti validi per i ranking. Se l’AELTC davvero andasse alla guerra legale – scrive giornale inglese – aumenterebbe quella che è già un’aspra divisione all’interno del tennis e metterebbe i quattro Slam – contro ATP e WTA “in modo potenzialmente rovinoso”.

La causa ha a che fare con il contratto triennale che regola i rapporti dei Tour con i quattro tornei Slam. Il contratto prevede che Wimbledon, Australian Open, French Open e US Open abbiano il diritto di “offrire” punti che contano per le classifiche. L’ATP e la WTA quindi starebbero violando il contratto nonostante la “miccia” accesa dal torneo bandendo i giocatori russi e bielorussi, un punto che è stato esplicitato nelle dichiarazioni rilasciate da ATP e WTA.

Intanto cresce il malumore tra i giocatori. Benoit Paire – sconfitto a Parigi al primo turno – ha convocato una conferenza stampa per esprimere la sua furia contro WTA e ATP. Il più “franci” di un folto gruppo di giocatori composto per esempio da Karolina Pliskova, Dan Evans, Jelena Ostapenko, Denis Shapovalov e Alize Cornet: “I giocatori non capiscono questa decisione”, ha Paire. “Il novantanove per cento dei giocatori vuole guadagnare punti e giocare il torneo come prima. Mi dispiace per la Russia e i russi ma sono loro che causano tutti i problemi. E tutti i giocatori ATP ne stanno effettivamente pagando il prezzo. Medvedev sarà il numero 1 al mondo. Questo è assurdo. L’ATP dovrebbe difendere la maggior parte dei giocatori, non quattro o cinque giocatori”.

L’ascesa di Medvedev al numero 1 del ranking dopo Wimbledon non è garantita, ma sarebbe evitata solo se Zverev vincesse il Roland Garros. In caso contrario, i 2.000 punti che Novak Djokovic non potrà difendere sull’erba inglese consentiranno a Medvedev di scavalcarlo.