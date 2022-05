Giuntoli: «La fascia di capitano a Ghoulam per ringraziarlo di questi 7 anni insieme»

A Dazn: «Ci dobbiamo aspettare un Napoli competitivo come lo è stato sempre negli ultimi anni. Rivoluzione non lo so, dipenderà dagli incontri con i calciatori e i procuratori»

Prima del fischio d’inizio della gara tra Spezia e Napoli il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni di microfoni di Dazn

La fascia di capitano a Ghoulam?

«Sono sette anni che siamo insieme, quasi mi commuovo. È chiaro che è una forma di ringraziamento per quanto vissuto insieme, gli facciamo tanti auguri per il suo futuro»

Sul futuro del Napoli?

«Ci dobbiamo aspettare una squadra competitiva come lo è stata sempre negli ultimi anni, rivoluzione non lo so, dipenderà da tanti fattori, dobbiamo incontrarci con i ragazzi e i loro procuratori per vedere il da farsi»