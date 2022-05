Gazzetta: Pioli ha colpito ancora, si è inventato Tonali attaccante

Giustamente la Gazzetta scrive l’elogio di di Stefano Pioli che col suo Milan è a un passo dallo scudetto. Ieri sera i rossoneri hanno vinto 3-1 a Verona.

Servono valori, lavoro e buone idee. Come sta dimostrando Stefano Pioli. Perché Leao e Tonali sono stati i protagonisti assoluti al Bentegodi: imprendibile e autore di due assist il primo, cannoniere a sorpresa il secondo con una doppietta decisiva nel giorno del 22° compleanno. Ma nessuno ieri ha vinto più del tecnico rossonero e, se davvero sarà scudetto, nessuno avrà più meriti di lui.

Lo aveva fatto già contro Gasperini, Spalletti, Mourinho… Una modifica spiazzante per incartarli. Ieri si è inventato Tonali attaccante, ha spinto avanti il Milan per non fargli sentire le pressione e ha incartato anche il temuto Verona. Ma, più in generale, ciò che sta arrivando è il premio a tre anni di lavoro eccellente. Leao e Tonali, trascinatori nella stagione, devastanti in questo finale di torneo, erano un’altra cosa: ciondolante e discontinuo il primo; impaurito dal nuovo contesto il secondo. Sono cresciuti, come Kalulu e Tomori, come tutti i rossoneri educati da Pioli che ha trasmesso serenità e conoscenze. Cresciuti in tecnica, ma anche in personalità.