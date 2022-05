Gazzetta: il terzo posto porta nelle casse del Napoli 4 milioni in più

“Il Napoli gioca una gara matura. Per l’aritmetica certezza servono due punti visto che gli azzurri sono in vantaggio sulla Juve negli scontri diretti”

Per la Gazzetta Maurizio Nicita scrive di Torino-Napoli:

Il Napoli gioca contro i granata una gara matura, nella quale sa anche soffrire, accettare i duelli imposti dal Toro di Juric, ma alla fine sa vincere alla propria maniera: palla a terra e grande qualità dei suoi uomini migliori. (…) Il Napoli blinda il terzo posto che fa gongolare il presidente De Laurentiis: entreranno almeno 4 milioni in più in cassa fra premio Lega e diritti Champions. Alla squadra di Spalletti per avere l’aritmetica certezza bastano due pareggi, visto che la Juve può arrivare al massimo a quota 75 e alla pari gli azzurri sono avanti per gli scontri diretti.