Galliani: «Ho ricevuto almeno 70 messaggi di procuratori che sperano di fare affari con noi» 

È il giorno di Adriano Galliani, reduce dalla promozione in Serie A del Monza che ha costruito con Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato della squadra brianzola oggi ha rilasciato diverse interviste ai quotidiani. Al Corriere della Sera parla di come ha vissuto la notte della promozione.

Pensava che il Monza non ce l’avrebbe fatta. Racconta la nottata, a obiettivo raggiunto.

Il primo commento?

«Ero contento, ma non mi ricordo. Ero fuori di testa, ho chiesto a Fininvest se nella copertura delle spese mediche sono previste le visite psichiatriche. Anche quando ero in terapia intensiva con il 50% di possibilità di non farcela pensavo al Monza. Questo sono io».

Alla Gazzetta dello Sport racconta di essere stato contattato da decine di procuratori in vista della prossima stagione.

Non procuratori qualunque, ma anche grossi nomi, dice al CorSera:

Sempre alla Gazzetta risponde ad una domanda su Ibrahimovic: lo farà un tentativo?

A Repubblica dà tutto il merito della promozione a Silvio Berlusconi.

«Appartiene tutto a lui. I tifosi sappiano che non c’è stato un solo giorno, da quando abbiamo preso il Monza, in cui lui non mi abbia chiamato per chiedermi della squadra. È sempre stato abituato a vincere, non smetterà ora».