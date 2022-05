Fabian: «Dobbiamo essere contenti, abbiamo fatto un’ottima stagione»

A Dazn: «Non so cosa sia successo ad Empoli ma non lo possiamo fare, siamo forti, il Napoli merita di restare sempre nei primi posti»

Al termine di Torino-Napoli 0-1, ai microfoni di Dazn Fabian Ruiz, autore del gol della vittoria per il Napoli.

Un Napoli non spettacolare ma concreto.

«Sapevamo che era una partita molto difficile, che loro sono forti e aggressivi ma la volevamo vincere, volevamo i 3 punti dopo la partita persa contro l’Empoli, regalare la vittoria ai tifosi che sono venuti qui con noi. Non so cosa è successo contro l’Empoli ma non lo possiamo fare, siamo una squadra forte, abbiamo fatto una bella stagione, oggi volevamo vincere, si è visto dall’inizio, abbiamo creato tante occasioni e abbiamo fatto gol. La classifica? Abbiamo raggiunto l’obiettivo della Champions, questa città lo merita, fino alla fine siamo stati vicini allo scudetto ma sappiamo che era molto difficile, dobbiamo essere contenti, sappiamo che abbiamo fatto un’ottima stagione. Penso che questa è la strada, il Napoli deve restare sempre nei primi posti, speriamo che questa sia la base per fare bene anche il prossimo anno. Preferisco i gol più difficili? Oggi ho avuto un po’ di fortuna, ho recuperato palla, sono andato in area e sono riuscito a fare gol, sono contento soprattutto per la vittoria».