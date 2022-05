Fa male al cuore sentire a Napoli i fischi al mio Genoa. Non facciamo naufragare il gemellaggio

POSTA NAPOLISTA – I nostri applausi a Insigne erano sinceri. Il gemellaggio col Napoli è stato il nostro vanto in Italia. Città di mare, città diverse, nel contempo sorelle

Sono un tifoso del Genoa, del ’69, ho vissuto gli anni della Fossa dei Grifoni. Ero un ragazzino quando alla radiolina sentii finire la partita Napoli-Genoa che decretò l’inizio del gemellaggio più bello del mondo. Per me, da qual momento ed ancora ora, il Napoli è la mia unica seconda squadra. Se non sono allo stadio, prima chiedo “cosa ha fatto il Genoa”, ma subito dopo “e il Napoli?”. Siccome noi non possiamo ambire a certi traguardi, il Napoli è la squadra che mi auguro vinca lo scudetto ogni anno.

Ho vissuto negli anni ’90 trasferte meravigliose a Napoli e ho ospitato napoletani quando venivano a Genova. Abbiamo festeggiato insieme il ritorno in serie A anni fa. Ho diverse sciarpe scambiate nelle trasferte a cui tengo tantissimo.

Città di mare, città diverse, ma nel contempo sorelle. Il gemellaggio col Napoli è stato il nostro vanto in Italia.

siamo finiti in B, ma sono stato contento che sia successo a Napoli e non con l’odiata Juve o gli innominabili ciclisti. Siamo scesi in B a casa di amici, perché lo abbiamo meritato.

Io non so cosa sia successo qualche tempo fa, la rottura del gemellaggio tra i gruppi ultras. Ne sono fuori da anni per aver vissuto tanto all’estero.

Però mi fa davvero male al cuore vedere gli sfottò dei napoletani al pullman del Genoa, così come leggere che il Genoa è stato fischiato.

Il popolo del Genoa ha sempre sentito un amore fraterno, anche ora, forse fino a . Gli applausi ad Insigne erano sinceri. Qui a Genova dispiace davvero tanto questa storia della rottura del gemellaggio.

Non fate naufragare il gemellaggio di popolo più bello d’Italia. Credetemi, per averlo tante volte vissuto, non fatelo…recuperate subito i rapporti prima che sia troppo tardi.

È più forte di me, vi saluto fraternamente.