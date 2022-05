Il Secolo: i tifosi del Genoa hanno applaudito Insigne, quelli del Napoli hanno fischiato il Genoa

Il quotidiano genovese mette in risalto il fairplay dei genoani e scrive: “nessuna traccia del vecchio gemellaggio nato quarant’anni fa”

Napoli-Genoa è stata la partita delle lacrime: quelle di Insigne che ha salutato per l’ultima volta il Maradona da giocatore del Napoli e quelle del Genoa, retrocesso in B. Il Secolo XIX scrive dei tifosi del Genoa che hanno seguito la loro squadra nella trasferta napoletana senza mai smettere di incitarla. E anche di un gemellaggio con i tifosi napoletani ormai archiviato in soffitta.

“Lo stesso Insigne ha applaudito la curva rossoblù nel suo ultimo giro di campo, ricambiato. Fair-play più di quello che ha accompagnato l’ingresso del Genoa sul terreno di gioco, accolto dai fischi dei tifosi napoletani. Nessuna traccia del vecchio gemellaggio nato quarant’anni fa. In un clima di strana freddezza, i genoani hanno continuato a cantare e, quando la partita ha preso una brutta piega, hanno rispolverato i cori che si sentivano in B 15 anni fa. Cori già proiettati al ritorno in serie A. Cori di chi guarda già al futuro”.