Eto’o: «Se scrivo a Mourinho per fargli i complimenti mi ammazza, preferisco aspettare che vinca»

Sarà tra i protagonisti della partita contro il razzismo che si terrà a San Siro il 23 maggio. In occasione della presentazione dell’evento, Samuel Eto’o ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Sky.

«Sono nato in un continente e sono al cresciuto in un altro. Questo mi ha portato a vedere la vita in modo diverso. La gente dà le proprie opinioni senza sapere il dolore che magari ognuno ha vissuto. Il mio dovere è unire la gente e passare un bel momento insieme»

Il suo mentore Mourinho è in finale di Conference.

Sul triplete.

«Quando sono arrivato all’ Inter nessuno pensava che potessimo vincere la Champions. Se chiedevi ti dicevano: impossibile, ma noi eravamo convinti di avere una squadra per lottare. La differenza tra Barcellona e Inter è che avevamo una squadra di uomini, eravamo soldati. Tutti, anche chi stava in panchina. Siamo stati migliori soldati in quell’anno, non era qualità»