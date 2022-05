El Paìs: «Il Südtirol è un Bayern in miniatura, spiegherà al resto d’Italia come si fanno bene le cose»

“Il più settentrionale dei club è un esempio di dinamiche virtuose, che può trasmettere agli altri”

Nel mezzo d’una lotta scudetto tutta milanese Daniel Verdù si occupa, nella sua rubrica sul calcio italiano su El Paìs, del miracolo del Südtirol, che definisce “un piccolo Bayern Monaco”. E ne fa un esempio di integrazione e sana gestione che, scrive, che grazie alla Serie B andrà in tour in tutta italia, spiegando “come si fanno bene le cose”.

“A Bolzano, luogo che ha sempre preferito fare sport piuttosto che vederlo seduto, hanno trionfato l’hockey su ghiaccio e il trampolino. Ma in mezzo a quella complessa identità, una squadra di calcio ha unito tutti intorno al suo successo”, scrive El Pais.

“L’Alto Adige è la zona più ricca d’Italia: oggi ha un reddito medio di circa 42.000 euro, superiore a quello tedesco e il triplo di quello calabrese. E in essa risiedono tre gruppi linguistici e culturali che spesso plasmano i costumi sociali della zona (tedesco, italiano e ladino). Mussolini ha cercato di italianizzarli con la forza della migrazione”.

Il Südtirol, subentrato nel 1995 a una squadra amatoriale di Bressanone, ignora volutamente le differenze, “lo stadio è un punto d’incontro per madrelingua italiana, tedesca e ladina e l’obiettivo è uno: fare il tifo”.

“La squadra, strutturata attorno a una sorta di joint venture partecipata da partner e società private, è una sorta di Bayern Monaco in miniatura. Gestione perfetta, austera (c’è un tetto salariale di 100.000 euro per i giocatori) e favolose strutture di allenamento in mezzo al bosco. La città dello sport è così ben pensata che la squadra tedesca ha fatto qui la sua preseason prima dei Mondiali del 2018″.

“Quest’anno, il primo in cui il Südtirol dovrà attraversare l’Italia, potrebbe essere il momento di aprire un po’ l’attenzione. Il club più settentrionale del Paese, un secolo dopo che Mussolini ha mandato qui migliaia di italiani di altre regioni a spiegare cosa fosse l’Italia, servirà anche a spiegare al resto del Paese come fanno le cose“.