El Mundo: Florentino Perez ha perso la partita più importante, quella del potere

El Mundo scrive di Florentino Perez. E lo descrive così:

Come presidente del Madrid, pratica due sport, il calcio e il potere, non necessariamente in quest’ordine. Nel primo, la stagione è stata molto buona. Nel secondo, celebra uno dei suoi peggiori anni. La Superlega è finita male la scorsa primavera, con minacciose cause in sospeso, e con il caso Mbappé. Due vicende in cui ha commesso impensabili errori di calcolo per l’implacabile e temuto Florentino del passato, sia nei tempi che nella strategia di comunicazione, e in cui ha perso da potenze emergenti e alleanze che lo hanno lasciato, momentaneamente, fuori dal tabellone principale.