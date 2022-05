Davide Ancelotti: «Napoli è il posto dove mi hanno fatto pesare di più la parentela»

Al Corsera: «È l’unica italiana dove ho lavorato, in Italia la parentela fa più rumore. Ci dispiace che sia finita così. Il mio compito è far venire sempre dubbi a papà, non siamo yes man»

Domani a Parigi si giocherà la finale di Champions tra Liverpool e Real Madrid. Il Corsera intervista Davide Ancelotti che parla anche di Napoli.

Qual è la squadra che glielo ha fatto pesare di più?

A Napoli sono nati i suoi gemelli, Leo e Lucas.

Il suo compito.

«Ho il compito, con lo staff, di sfidarlo continuamente, metterlo in discussione, perché abbia sempre dei dubbi. Non siamo yes man. Poi in allenamento gli do una grande mano con l’organizzazione. Oggi si cerca di individualizzare il più possibile il lavoro: c’è l’aspetto fisico, psicologico, tattico, il gioco degli avversari. Una persona sola non può controllare tutto».