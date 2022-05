Damascelli: la vittoria del Genoa è uno schiaffo all’arroganza della Juventus

Su Il Giornale, Tony Damascelli commenta la sconfitta della Juventus contro il Genoa.

“La Juventus, vista contro il Genoa è uno straccio di squadra, intossicata dalla presunzione del suo allenatore, il gran gol di Dybala è stato accolto da una stranita espressione di Allegri per il quale il calcio è un gioco semplice. Il football della sua Juventus è sempliciotto, di raro cervello, Vlahovic è diventato un randagio umiliato con la sostituzione, Kean per Nedved deve giocare vicino alla porta, direi di uscita, altri sono in condizioni paurose (Cuadrado, Arthur, Rugani, De Sciglio) la vittoria del Genoa è uno schiaffo all’arroganza di tutto il gruppo bianconero”.