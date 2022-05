CorSport: Olivera, ottanta chili di muscoli e quintali di garra. Indosserà la maglia numero 17

Tutto fatto per il secondo acquisto del Napoli. Ieri le visite mediche e la firma. Sarà ufficiale il 1 luglio, all’apertura del mercato

Tutto fatto per Mathias Olivera. Ieri il terzino del Getafe ha sostenuto, con successo, le visite mediche, poi ha firmato il contratto. L’annuncio arriverà il 1 luglio, all’apertura ufficiale del mercato. Il Corriere dello Sport scrive della sua “garra”.

“Un colosso di 24 anni, 185 centimetri, un’ottantina di chili di muscoli e quintali di garra. La proverbiale anima irriducibile che gli uruguaiani spiegano con fierezza di aver ereditato dagli indigeni Charrua e che ragionando in lingua napoletana potrebbe in qualche modo ritenersi parente dell’altrettanto proverbiale (e ormai sdoganata) cazzimma. Proprio come voleva Spalletti”.