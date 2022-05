Corsport: la Lazio ce l’ha con Caressa, è lui il giornalista nazionale non obiettivo citato nel comunicato

Quando nel comunicato emesso ieri sul caso scatenato dal gol di Acerbi in fuorigioco con la denuncia di Mourinho, la Lazio faceva riferimento ad «alcuni giornalisti sportivi nazionali, di dichiarata fede calcistica» che si infervorano sul tema degli errori arbitrali «dimenticando il loro ruolo professionale e il dovere di imparzialità», ce l’aveva con Fabio Caressa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Il riferimento a Caressa si rifà alla frase «alcuni giornalisti sportivi nazionali…». Il giornalista, a Sky Calcio Club, aveva espresso una posizione netta: «Se Pairetto ha deciso senza aspettare il Var non deve arbitrare mai più, oppure se c’è stato un errore tecnico ce lo deve dire. L’audio è importante in queste occasioni. Se ammettono l’errore tecnico, se ammettono di non essersi accorti che non c’era il portiere in porta e quindi che Acerbi era in fuorigioco, va ripetuta la partita. Ci hanno levato l’ultima certezza che avevamo con il Var»”.