Corsera: Elliot vende il Milan a un fondo americano per 1,3 miliardi (si parla anche di 1,8)

Le firme in 15-20 giorni. Il passaggio vero e proprio di proprietà potrebbe richiedere 2-3 mesi. L’operazione non prevede di caricare il club di debiti

Il Milan sta per cambiare proprietà, resta negli Usa. Scrive il Corriere della Sera

Il Milan resterà americano: è vicino, infatti, il passaggio della società rossonera da Elliott al fondo (sempre Usa) RedBird che — secondo indiscrezioni non confermate dalle parti, chiuse in un secco no comment — avrebbe anche alzato la cifra, arrivando a offrire 1,3 miliardi. Secondo il Sole 24 Ore addirittura la struttura dell’offerta potrebbe salire negli anni fino a investimenti pari a 1,8 miliardi.

Quello che sembra invece sicuro è che l’operazione non prevede di caricare il club di debiti, un punto importante per Elliott che voleva lasciare il Milan nella stessa condizione di «club risanato» in cui l’ha lasciato. Quali i tempi? Abbastanza rapidi, per quanto riguarda il signing, ovvero il momento delle firme in cui si fissa il valore dell’operazione, che potrebbe arrivare in 15-20 giorni. Sarà più lungo invece il closing, il passaggio vero e proprio di proprietà, che potrebbe richiedere 2-3 mesi.

Il fondo Usa ha acquistato negli ultimi anni il 10 per cento di Fenway Sports Group (Fsg), proprietario del Liverpool e dei Red Sox di baseball, e l’85% del club francese del Tolosa.