CorMez: gli agenti di Ospina chiedono 3 milioni di ingaggio, il Napoli pronto ad offrirne 2

Sul colombiano c’è il Real Madrid, ma non ci sono state proposte concrete. Il club di De Laurentiis è alla finestra pronto a farsi avanti

Il Real Madrid è interessato a Ospina, ma per ora non ha presentato offerte concrete. Per questo motivo, il Napoli è pronto a presentare la sua proposta di rinnovo al portiere colombiano. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che l’idea del club è di offrire un ingaggio di 2 milioni, contro i 3 che chiedono gli agenti del colombiano.

“Il Napoli è alla finestra, sa che “El Patron” non ha ricevuto proposte concrete di altri club e potrebbe farsi avanti a breve con una proposta di circa 2 milioni, inferiore quindi ai 3 milioni di euro a stagione chiesti dall’entourage del giocatore agli estimatori sul mercato”.