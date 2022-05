Ceferin scaccia l’incubo di dover premiare Florentino Perez: «Il Real è scarso in difesa…»

“Non ho problemi con il Real Madrid, anche se al momento non ho contatti con la dirigenza del club”. Se dovessero vincere la Champions, dovrebbe premiare il boss della Superlega

Non succede, ma se succede. Il momento parecchio imbarazzante in cui il presidente della Uefa, Alexander Ceferin, potrebbe ritrovarsi a dover premiare il “boss” della Superlega Florentino Perez nel malaugurato caso (per lui) che il Real vincesse la Champions League. Ceferin scaccia via il pensiero, e intervistato dal portale sloveno 24ur.com si attacca a quel che può: “Il Real Madrid per me è scarso in difesa. Ma non faccio pronostici”.

“Non ho problemi con il Real Madrid – dice Ceferin – anche se al momento non ho contatti con la dirigenza del club. Ma la presenza del Real nella finale di Champions League è la prova di quanto siano pulite le competizioni Uefa.

“In semifinale ho dubitato che il Real potesse eliminare il Manchester City, soprattutto dopo la sconfitta nella prima partita. Ma ovviamente hanno nove vite come i gatti. Sono una squadra esperta. Secondo me la loro difesa è debole. Hanno il miracoloso Karim Benzema del quale ho detto più volte che, secondo me, è uno dei giocatori più sottovalutati nella storia del calcio. Luka Modric più è vecchio, meglio è. Ma il Liverpool ha giocatori più giovani e hanno un’esperienza molto importante in finale. Sarà una finale incredibilmente interessante”. Con un possibile finale da incubo per lui.