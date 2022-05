Ceferin fa la lezione alla Serie A: “Club in difficoltà pure con il nuovo fair play finanziario»

Dimenticando il Psg e Mbappé il presidente dell’Uefa dice che “il calcio deve diventare sostenibile”. Gli Europei del 2032 in Italia? “Infrastrutture terribili”

Mentre la Lega ricorre alla giustizia contro l’imposizione dell’indice di liquidità da parte della Figc “a tutela del prestigio della Serie A”, Aleksander Ceferin ci fa la lezioncina di economia domestica. Proprio nei giorni in cui Mbappé firma un rinnovo praticamente in bianco con il Psg, il presidente della Uefa – intervistato da Sky Sport – ci ricorda che stiamo inguaiati: “Alcuni club italiani avrebbero dei problemi in ogni caso, al di là delle nuove regole del financial fair play. Se ciascun club non rispetterà le regole, andrà incontro a problemi. Come è giusto che sia se non ci si attiene alle regole”.

“Dobbiamo diventare un’industria sostenibile – dice ancora – In altre attività ci si può permettere di controllare solo il profitto, nel calcio invece i club da un lato devono avere attenzione per il profitto e dall’altro lato vogliono vincere. Tutti vogliono vincere oggi, qualche volta diventa un problema perché lo sforzo economico non è sostenibile, investono troppo e non controllano i ricavi. Se una squadra non spenderà più del 70% del budget per i giocatori, sarà un cambiamento epocale. Crediamo molto in questo”.