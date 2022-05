Calciomercato.com: Pirlo pronto a tornare in panchina, ci prova lo Spezia

Il tecnico ex Juve ha ricevuto molte proposte negli ultimi mesi ma nessuna lo ha convinto, ora la situazione potrebbe cambiare

Secondo quanto scrive Calciomercato.com, Andrea Pirlo piace molto allo Spezia, che sta provando a portarlo sulla sua panchina. Il tecnico, ex Juve, ha ricevuto in questi mesi diverse offerte, ma nessuna lo ha soddisfatto pienamente, adesso potrebbe essere pronto a tornare in campo.

“Si è preso un anno di tempo per studiare, aggiornarsi, guardare tanto calcio. Ora Andrea Pirlo è pronto a tornare in panchina. 12 mesi dopo la fine della sua prima avventura, con la Juventus, l’ex centrocampista è voglioso di rimettersi in gioco e dimostrare le sue qualità anche alla guida di una squadra. Tante le telefonate che gli sono arrivate in questi mesi, nessuna di queste tale da convincere il Maestro ad accettare una panchina a stagione in corso. In vista del 2022/23, però, la situazione può cambiare, con lo Spezia che lo sta tentando seriamente…”