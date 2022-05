Calcio e Finanza: Per il fondo Elliott tre membri nel consiglio d’amministrazione del nuovo Milan

Saranno Gordon Singer (il figlio di Paul), Stefano Cocirio e Giorgio Furlani. Dovranno garantire continuità manageriale ai Campioni d’Italia

Nella notte il Milan è passato – de facto – a RedBird Capital. Domani sarà ufficiale. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, però, è confermato che il fondo Elliott è destinato a rimanere nel club, con una quota di minoranza. È una strada per garantire continuità del progetto a livello aziendale per il club campione d’Italia. In particolare, questo avverrà con la nomina di tre membri nel nuovo consiglio d’amministrazione nel Milan. Calcio e Finanza anticipa:

Tra i tre ci sarà sicuramente Gordon Singer, figlio del fondatore di Elliott Paul Singer e al quale è affidata la direzione degli uffici londinesi del fondo. Insieme a lui rimarrà anche Stefano Cocirio – già presente nel CdA attuale –, analista finanziario per conto di Elliott e che in passato ha lavorato per il Credit Suisse e per Banca Imi. Infine, sarà parte del nuovo CdA anche Giorgio Furlani, Portfolio Manager del fondo Elliott, che di recente ha rilasciato una lunga intervista a proposito della gestione del club rossonero. Queste tre figure consentiranno a Elliott di offrire continuità a livello manageriale nel prossimo futuro nonostante la cessione della maggioranza a RedBird Capital.