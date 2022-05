Bertolucci: «Sinner? Buonissimo, però Alcaraz è più completo. Di numeri uno ce n’è uno solo»

Il Giornale intervista Paolo Bertolucci. Da stasera su Sky il documentario a puntate “La squadra” sulla Coppa Davis del 1976.

Com’è il tennis oggi?

«I giocatori si divertono di meno, è evidente. Vanno in giro col team, lo spogliatoio è come andare in chiesa: noi ci entravamo come ragazzini a scuola. E poi ora c’è il player box…».