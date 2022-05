Abramovich conferma: i proventi della cessione del Chelsea andranno in beneficenza

Comunicato ufficiale dell’oramai ex proprietario dei Blues. «Milioni di persone ne trarranno beneficio. Auguro ai nuovi proprietari i migliori successi»

«Sono passati quasi tre mesi da quando ho annunciato la mia intenzione di vendere il Chelsea. Durante questo periodo, il team ha lavorato duramente per trovare il giusto proprietario per il Club, quello nella posizione migliore per guidare con successo il club nelle prossime fasi della sua storia»