A Varcaturo la presentazione del libro di Beppe Signori, “Fuorigioco. Perde solo chi si arrende”

Appuntamento giovedì 26 maggio alle 19, nell’ambito delle “Conversazioni con gli scrittori in riva al mare”, al Lido Varca d’Oro

“Conversazioni con gli scrittori in riva al mare”, questo il nome della kermesse letteraria curata da Vincenzo Imperatore, che si sta svolgendo al Lido “Varca d’Oro” di Varcaturo, diretto dal manager Salvatore Trinchillo.

Giovedì 26 maggio – alle 19 – sarà la volta dell’ex calciatore Beppe Signori e del suo “FUORIGIOCO. Perde solo chi si arrende (Sperling & Kupfer)”. È l’autobiografia dell’ex calciatore del Foggia allenato da Zeman, nonché della Lazio, del Bologna, della Sampdoria e della Nazionale azzurra finalista ai Mondiali USA ’94 (sconfitta in finale ai rigori dal Brasile).

Si alterneranno pagine di calcio giocato, intimità, accuse di calcio scommesse e desideri di diventare allenatore per i talenti più giovani. Dall’arresto alla radiazione, dall’assoluzione alla grazia definitiva concessa dai vertici FIGC. Giuseppe Signori – detto Beppe -, uno dei migliori sinistri della storia del calcio italiano, è il nono marcatore di sempre nella storia della Serie A. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Piacenza, Foggia, Lazio, Sampdoria e Bologna, città nella quale tuttora vive. Dal 1992 al 1995 è stato giocatore della Nazionale di calcio italiana, con cui ha disputato i Mondiali di USA ’94, sotto la direzione di Arrigo Sacchi. Il 1° giugno 2011 è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta legata al calcioscommesse e il successivo 9 agosto la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) lo ha radiato a vita. Dopo dieci anni di processi istituiti da più tribunali (Cremona, Bologna, Modena, Piacenza), verrà assolto da tutti i capi di accusa per i reati non caduti in prescrizione, ed il 1° giugno 2021 sarà riabilitato dalla stessa FIGC con un provvedimento di grazia emesso dall’attuale presidente Gabriele Gravina. Dopo le presentazioni dei testi di Gianluca Barbera e Christopher Ward il prossimo appuntamento sarò quello del 9 giugno – ore 19 – alla presenza degli ex calciatori del Napoli del primo storico Scudetto azzurro, Salvatore Bagni e Bruno Giordano, che presenteranno il loro “Che vi siete persi … (Sperling & Kupfer)”.

Il 7 di luglio – ore 20 – sarà la volta di Michelangelo Iossa e del suo “Raccontare la musica”. Data da definire invece per la venuta di Marco Travaglio che presenterà il suo ultimo “Mani Pulite, la vera storia” (Chiarelettere).