Zeman sull’esclusione del Catania: «È un campionato irregolare, non è il primo e non sarà l’ultimo»

«È stata una situazione tipica italiana, ma noi siamo capaci di fare queste cose. Questo è un campionato irregolare ma poche cose sono corrette oggi nel calcio nostrano. È l’ennesima gaffe che si poteva evitare, visto che siamo agli sgoccioli della stagione regolare e che, da quanto ho letto, c’era la piazza catanese, con imprenditori e sostenitori, pronti ad accollarsi la gestione societaria di quest’ultimissimo scorcio dell’annata con 35 mila euro raccolti. Ripeto che è un campionato irregolare, non è il primo e non sarà l’ultimo. Stavolta si è deciso di fermare tutto a tre partite dalla fine. Per la Federcalcio andava bene, ma il Tribunale ha deciso diversamente. Anche la Paganese ora non è più tranquilla e rischia di retrocedere. Io credo che i campionati si debbano fare sul campo e non deciderli a tavolino»