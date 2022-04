Vigna: «Ferrari non è solo motore, è una esperienza. Non è solo un marchio dell’auto, è un marchio del lusso»

Il Sole 24 Ore intervista l’amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna.

Alla Ferrari è arrivato nel settembre 2021. Dice di aver lavorato all’evoluzione delle strutture.

«I livelli organizzativi semplificano la vita del manager ma generano ritardi insopportabili, e per migliorarne l’efficienza la priorità è stata quella di rompere i silos, mettere in contatto continuo e in relazione il maggior numero di professionisti. Soprattutto in una realtà eccezionalmente ricca di competenze com’è questa. Due esempi: è bastato far lavorare insieme nella progettazione due dipartimenti che non erano abituati a farlo per approdare a una soluzione che ci consente di guadagnato il 3-4% a livello di autonomia del veicolo. L’organizzazione a rete, poi, ci ha fatto dimezzare il numero di riunioni e la loro durata media: per noi la risorsa tempo è decisiva, come azienda ma anche come persone. Che non hanno alternativa all’apprendimento continuo».