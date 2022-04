Spalletti: «Mou somiglia a mio fratello Marcello, anche lui era difficilissimo da battere»

Il tecnico in conferenza: «Però qualche volta riuscivo a batterlo. Mourinho si avvia a diventare una leggenda, battere lui significa battere la leggenda»

Sulla conclusione della conferenza stampa di presentazione della sfida di lunedì prossimo contro la Roma, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato del suo avversario, Jose Mourinho

«Di Mourinho apprezzo molto la sua capacità di saperti far arrivare quello che pensa, perché lui arriva quando vuol dire qualcosa e in questo mi ricorda molto pio fratello Marcello che era anche lui difficilissimo da battere, però qualche volta ci riuscivo. Forse Mourinho in questo momento è un uomo che si avvia a diventare una leggenda e forse vincere una partita contro di lui può diventare una cosa un po’ passata perché bisognerebbe battere la leggenda che è»