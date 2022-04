Spalletti: «Abbiamo preso un gol evitabilissimo. Senza Lobotka, la palla ha girato peggio»

A Dazn: «avevamo 4 giocatori freschi su 5, bisognava fare qualcosa in più, non ci siamo riusciti. Insigne in lacrime? Non l’ho visto»

Spalletti a Dazn:

Insigne è uscito in lacrime. Per il primo tempo forse la delusione è maggiore della scorsa settimana?

«Un po’ di delusione c’è, per lunghi tratti abbiamo condotto bene la partita, avevamo a che fare con una squadra forte, ma il dispiacere maggiore va sulla parte finale, dove avevamo centrocampisti freschi ma non siamo stati bravi a gestire la palla come mi aspettavo, abbiamo preso un gol da un punto di vista tattico e di sviluppo che poteva essere evitabilissimo».

Insigne era in lacrime.

«Non l’ho visto, ma il fatto di avvicinarsi questo momento in cui lascerà il campionato, la squadra, sono sensazioni particolari, è chiaro, per cui bisogna sentire lui, a me sembra abbia giocato una buona partita e che soprattutto si è preso le responsabilità che doveva in modo pieno».

L’uscita di Lobotka ha tolto certezze? Rimetterebbe il terzo difensore dietro?

«E’ chiaro che si va sempre lì, terzo difensore o no, già da prima non eravamo fluidi e loro cambiavano il gioco sul quinto. Dal punto di vista delle scelte tattiche ci siamo messi meglio, poi non siamo riusciti a sviluppare come volevamo. Con l’uscita di Lobo la palla ha girato un po’ peggio ma non penso sia dipeso solo da lui, penso che sia dipeso soprattutto da quello che siamo riusciti a fare quelli che erano dentro nel secondo tempo, avevamo 4 giocatori freschi su 5, bisognava fare qualcosa in più, non ci siamo riusciti».

«Vengo caratterizzato da quello che faccio, dal discorso in generale andando a valutare dei periodi, per cui dico che per lunghi tratti abbiamo fatto un buon calcio, sicuramente sempre lo stesso, abbiamo cercato di sistemare qualcosa dentro le partite, per quello che ci succede, e secondo me il risultato di oggi ci penalizza da un punto di vista dell’alta classifica ma rende abbastanza dignità per il calcio giocato, che è stato a tratti ottimo. In ultimo abbiamo un po’ sofferto e ci è mancata la possibilità di far valere qualità e freschezza».