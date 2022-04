Sky: Napoli-Fiorentina, Rrahmani in panchina, sarà titolare Juan Jesus

Spalletti sarebbe intenzionato a far riposare il difensore, che ieri non si è allenato per un leggero stato influenzale

Secondo quanto riporta Sky, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti avrebbe deciso di lasciare in panchina Amir Rrahmani, che ieri ha saltato l’allenamento per un leggero stato influenzale ma che comunque è tra i convocati per il match di oggi pomeriggio alle 15, contro la Fiorentina al Maradona. Il difensore kosovaro è a disposizione del tecnico, ma pare che non sarà titolare, lasciando il posto al compagno di reparto, Juan Jesus, come già accaduto contro l’Atalanta, quando Rrahmani era assente per squalifica. Per il resto, le scelte dovrebbero essere tutte confermate, con Politano e Insigne ad aiutare Osimhen al centro dell’attacco.