Prendi tre goal ma il tuo portiere non ha fatto un intervento. Ora si aprirà l’eterno dibattito tra chi cerca alibi e chi trova colpevoli.

🥺Stavolta l’albergo era il nostro.

Pare davvero finito un sogno in cui ci siamo trovati per caso. Se perdi in casa tante volte non meriti il mantello da Superoe.

🤔Tre tiri in porta tre goal. Due errori individuali due goal. La melina di Italiano contro l’insensato lancia e colpisci Osimhen…solo contro tutti.

😶Quanto pesano le assenze? Quando devi giocarti la vita e ci arrivi corto di gambe, uomini e fiato. Di Lorenzo su tutti. Anguissa per oggi…

😓Fabian è il nuovo Michu: Ma pecche nun ha tirato? Mario Rui questo è, anima e nervi ma è l’anello debole, lo sanno tutti. Ci giocano tutti li…

🙄Prendi tre goal ma il tuo portiere non ha fatto un intervento. Stai sotto di un gol nel recupero ma il tuo portiere costruisce dal basso. Questo non è pallone è un raduno di paradossi

😒 Dries Mertens non deve solo rinnovare ma bisogna stamparlo sulle facce e sulle pareti del Maradona per chi ci gioca oggi e per chi ci giocherà. Quando entra ha nello stesso stomaco le sensazioni di ognuno di noi.

👊 Ora si aprirà l’eterno dibattito tra i mestieranti di notizie. Tra chi cerca alibi e chi trova colpevoli. Il tifoso ora sta sul divano con gli occhi lucidi e ripassa in mente la partita. Il tifoso non fa a gara a chi ne sa di più… Tanto quelli che campano scrivendo hanno detto, in un anno, tutto ed il contrario di tutto. E hanno sempre ragione. Il tifoso ha visto sciogliersi sotto i suoi piedi, dai suoi seggiolini, sul suo prato,

una illusione ancora nel cassetto.

Sempre e Comunque

Forza Napoli

❤