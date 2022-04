Sconcerti: Italiano è un ottimo tecnico, ma non ha valorizzato giocatori 

A Calciomercato.com: per crescere dovrebbe cambiare molte sue certezze. Il suo è un calcio dove tieni tanto il pallone e tiri poco in porta

L’editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calciomercato.com su Italiano, allenatore della Fiorentina. Il suo nome è tornato in auge per un possibile post-Spalletti, nel caso in cui le strade dell’allenatore del Napoli e quello del club di De Laurentiis dovessero separarsi.

“Sono convinto che Italiano sia un ottimo tecnico, ma sono anche convinto che, per crescere, debba cambiare molte sue certezze. Sarebbe preferibile rimanesse a Firenze, ma se volesse cambiare, lo faccia con serenità. Sarebbe sbagliato pensare fosse lui il progetto. Non bisogna mai scambiare un tecnico con la proprietà. Spero resti Italiano, ma non m’interessa granché. Ha costruito una squadra, non ha valorizzato giocatori”.

“Giocatori nuovi, inventati da Italiano, non ne vedo”.

“C’è una squadra, uno spirito, un gioco diverso e antico, che risale a quindici anni fa quando cominciò Guardiola, dove tieni tanto il pallone e tiro pochissimo in porta. Non apprezzo Italiano per questo. Lo apprezzo come voglia di costruire e come pensiero continuo alla squadra. La sua mossa migliore è stato promuovere Terracciano e portare Torreira in area avversaria. Ma da qui a dire chi tra la Fiorentina e Italiano abbia più bisogno dell’altro, corre tanta strada”.