Pochettino: “Resto al Psg al 100% e penso anche Mbappé”

Mauricio Pochettino, tecnico del Psg, ha risposto ad una precisa domanda e chiarito, nella conferenza il suo futuro, smentendo le voci che lo vorrebbero in partenza

Ma non solo, il tecnico ha anche rivelato che, al contrario di quanto era trapelato negli ultimi tempi, Mbappé non lascerà la formazione francese per andare al Real Madrid

“Per me resta, questo è ciò che sento, che percepisco, poi nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Per quanto riguarda me, non ne ho parlato con il club, siamo sempre in contatto, ma affrontiamo altri argomenti, abbiamo un buon rapporto e continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto”