Plusvalenze, CorMez: la sensazione è che il Napoli vedrà ridotte le sanzioni chieste dall’accusa

Per il club è intervenuto solo Grassani. Oggi le controrepliche, poi i verdetti. Il legale: «Ci aspettiamo la piena assoluzione. Il Napoli è solido».

Oggi pomeriggio il Tribunale Nazionale Federale emetterà i suoi verdetti nell’ambito del processo sulle plusvalenze, poi ci saranno gli eventuali ricorsi. Ieri sono stati sentiti i club interessati. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che il dibattimento continuerà anche stamattina: i deferiti controreplicheranno, dopo la replica di ieri della Procura Federale.

Ad intervenire è stato e continuerà ad essere, per il Napoli, soltanto l’avvocato Grassani.

“A differenza di quanto fatto da altri club, soprattutto la Juventus che deve affrontare le richieste più pesanti della Procura Federale, per il Napoli ha parlato solo l’avvocato Grassani e anche stamane non dovrebbero intervenire il presidente De Laurentiis e gli altri dirigenti coinvolti”.

Tutte le società coinvolte si oppongono al modello seguito dalla Procura per l’attribuzione del valore ai calciatori coinvolti. Ieri Grassani ha obiettato che Osimhen non è stato pagato troppo, semmai troppo poco, visto che oggi vale già 100 milioni. Ed ha aggiunto:

«Ci aspettiamo un verdetto di piena assoluzione, che restituisca al Napoli e al presidente l’immagine tanto faticosamente costruita in tanti anni di gestione, che non può essere scalfita dall’accostamento a un fenomeno, quello delle plusvalenze fittizie, distante anni luce dalla visione imprenditoriale di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli, da sempre esempio di equilibrio ed attenzione al bilancio, non aveva alcuna necessità o esigenza di maquillages finanziari».