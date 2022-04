Peggio dei cambi di Spalletti c’è solo la preparazione fisica del Napoli (con record di infortuni)

Perché Zielinski e non Demme? E perché fuori Osimhen se la scelta era giocare solo di rimessa? L’andamento del Napoli in casa è imbarazzante

Cesare – Caro Guido con questo pareggio con la Roma e le vittorie di Inter e Milan possiamo dire che il Napoli ha definitivamente alzato bandiera bianca. Il pareggio è un risultato giusto perché la Roma ha fatto una buona partita ma stasera ti devo dire che ancora una volta Spalletti non mi ha convinto e, come contro la Fiorentina, secondo me ha delle responsabilità.

Guido -Eppure nel primo tempo siamo andati subito in vantaggio e quindi potevamo gestire la partita. Anguissa giganteggiava a centrocampo, Lobotka svolgeva il consueto ruolo di metronomo, e Lozano ed Insigne accentrandosi giocavano molto bene mettendo in difficoltà tattica la Roma. Nel secondo tempo la Roma ha spinto alla ricerca del pareggio e purtroppo si è fatto male Lobotka (e qui caliamo un velo pietoso all’ennesimo infortunio muscolare dei nostri giocatori e su questo inevitabilmente vanno chiamati in causa preparatori atletici e staff sanitario).

Cesare – Hai ragione. Ma ecco che Spalletti invece di inserire Demme al posto di Lobotka ha deciso ostinatamente di dare l’ennesima chance a Zielinski spostando l’inadatto Fabian Ruiz a fare il centrale di centrocampo. E cosi mentre Zielinski effettuava l’ennesima prova imbarazzante, la Roma prendeva possesso del campo e dominava con due o tre chance per pareggiare.

Guido – A conferma di ciò Spalletti ha poi ammesso l’errore inserendo Demme al posto di Fabian Ruiz ed Elmas al posto di Lozano. Ma la Roma ha continuato a prendere campo e nel finale Spalletti ha inserito Juan Jesus al posto di Insigne e Mertens al posto di Osimhen schierandosi con la difesa a 5. Era il chiaro segnale di resa e della rinuncia a giocare, brutto segnale per la squadra con l’ordine in codice: buttate la palla in avanti (e dovendo buttare la palla in avanti diventa ancora più sconcertante la sostituzione di Osimhen).

Cesare – Un disastro di gestione. Ovviamente la Roma ne ha approfittato pareggiando al 90’ e rischiando anche di vincere la partita nel finale. E’ vero pure che la mossa della difesa a 5 è stata fatta per correre ai ripari davanti ad un evidente calo atletico della squadra nel finale. Ma chiudersi in questo modo rinunciando a ripartire mettendo fuori Osimhen e tenendo fuori Ounas comunque non ha pagato e lo considero comunque un errore.

Guido – La squadra è scoppiata. È anche di questo il tecnico è chiamato a rispondere. La condizione atletica della squadra è penosa. Il che sommato al numero enorme di infortuni muscolari merita una analisi severa.

Cesare – Comunque dato di fatto, senza voler scomodare San Paolo, è da dire che in casa il Napoli ha avuto in questo campionato un andamento imbarazzante e, al di la degli scherzi, vi è sicuramente una ragione tecnico-tattica basata sulla incapacità da parte della squadra di fare gioco quando chiamata a fare la partita. Alcuni diranno teniamoci questo posto in Champions perché era l’obiettivo di quest’anno e che mai nessuno avrebbe immaginato ad inizio campionato di poter lottare per lo scudetto fino a poche giornate dalla fine. Ma io invece sono tra quelli che pensano che in un anno mediocre, dove le contendenti al titolo ne hanno combinate di tutti i colori per cercare di non vincerlo, il Napoli ha perso una grande occasione.

Guido – Una amara constatazione. Spalletti ha fatto più o meno i punti di Gattuso. E per me dover ridurmi a fare il confronto con Gattuso è deprimente. Sia chiaro io penso che il toscano ha fatto un buon lavoro, anche sui singoli, almeno fino ad un certo punto. Poi non ha retto la tensione esattamente come la squadra.

Cesare – E purtroppo dobbiamo dire che per Spalletti non è una novità.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: sicuro; Guido: sufficiente

Zanoli – Cesare: mediocre; Guido: insufficiente

Mario Rui – Cesare: grande; Guido: ottimo

Koulibaly – Cesare: ottimo; Guido: buono

Rahamani – Cesare: mediocre; Guido:scarso

Anguissa – Cesare: ottimo ; Guido: ottimo

Lobotka – Cesare: sfortunato; Guido: ottimo

Fabian Ruiz – Cesare: mediocre; Guido:moscio

Lozano – Cesare: buono; Guido: più che sufficiente

Insigne – Cesare: ottimo ; Guido: più che sufficiente

Oshimen – Cesare:mediocre ; Guido: inguardabile

Elmas- Cesare: vivace ; Guido: scombinato

Zielinski – Cesare: ancora imbarazzante ; Guido: inguardabile