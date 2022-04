Napoli, Juan Jesus si allena in gruppo, Elmas solo in palestra in via precauzionale

Il report dell’allenamento. Per Lobotka terapie, per Di Lorenzo lavoro personalizzato, per Ospina personalizzato in palestra e in campo

Il Napoli ha pubblicato il report della seduta di allenamento del mattino. La squadra di Spalletti è attesa ad Empoli, domenica, alle 15. Dal report, come sempre, diverse informazioni sugli infortunati e sulle loro condizioni. Emerge un dubbio su Elmas, del quale si scrive che ha svolto solo palestra “in via precauzionale”.

“Lobotka ha fatto terapie. Di Lorenzo ha svolto lavoro personalizzato. Ospina personalizzato in palestra e in campo. Juan Jesus ha svolto allenamento personalizzato in palestra e l’intera seduta in gruppo. Elmas ha svolto palestra in via precauzionale”.