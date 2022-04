Napoli, cercasi terzini: Di Lorenzo ancora out, Zanoli ha la gastroenterite, sovraccarico per Ghoulam

Non arrivano notizie rassicuranti dal report dell’allenamento diffuso dal Napoli. Di Lorenzo non s’è allenato, ha fatto solo piscina e palestra. È ancora alle prese coi problemi al ginocchio, è difficile che venga convocato. Anche Elmas dopo l’elongazione di ieri ha fatto solo lavoro personalizzato. Domani non ci sarà Lobotka, che ha fatto terapie. L’emergenza è sulle fasce, però, visto che oltre a Di Lorenzo potrebbero mancare Zanoli e Ghoulam. Il primo ha una gastroenterite e va valutato. L’algerino ha un sovraccarico. Giocheranno con tutta probabilità Malcuit e Mario Rui.

Mattinata di lavoro all’SSC Napoli Konami Training Center. La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto lavoro tattico ed esercitazione su calci piazzati. Di Lorenzo ha svolto piscina e palestra. Ospina ha svolto l’intera seduta in gruppo. Elmas ha svolto personalizzato in palestra e in campo. Lobotka terapie e palestra. Ghoulam non ha svolto la seduta per sovraccarico. Zanoli non ha svolto la sessione di allenamento per gastroenterite.