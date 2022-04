Luigi De Laurentiis: «All’inizio a Bari non avevamo nemmeno gli asciugamani per i giocatori»

Intervista di Ivan Zazzaroni a Luigi De Laurentiis presidente del Bari.

A Bari all’inizio non avevamo gli asciugamani, ho dovuto chiamare un albergatore per gli asciugamani ai nostri giocatori

La difficoltà principale:

Come vivi la sconfitta?

Più facile vendere il Napoli o il Bari?

È difficile dirlo, il calcio italiano è molto attrattivo, come dimostra la vicenda Milan.

Abbiamo fatto ricorso per avere più tempo per vendere il Bari, per trovare il migliore offerente.

Rimpiango di non avere tempo per il cinema. Il cinema è la mia passione. Faccio questo da tutta la vita, porto il nome di mio nonno.

Mio padre è molto tenero, all’esterno è percepito in maniera diversa. Mio padre è un grande maestro, la lezione sul non perdere l’occasione. Sulla gestione delle risorse umane abbiamo una visione diversa.

A Bari passo circa 9 giorni al mese. Bari è gestita da Dio, è pulita, poco traffico, si sta alla grande, hanno ripulito una città, mi ricorda molto New York con Giuliani. La Puglia sta crescendo molto.

Tra mio padre e Gravina? Penso che i conflitti non portino lontano. Sono due persone molto intelligenti.

Ci sono molte persone che non sanno dove vedere le partite, la Lega Calcio non ha un proprio canale per vendere le partite in tutto il mondo.

Se io vivo in Arkansas e voglio vedere il Palermo, oggi dove poter cliccare e avere l’offerta singola partita, tutte le partite del Palermo, tutte le partite della Serie dove gioca il Palermo.

