L’abbraccio di Anfield a Ronaldo celebrato in tutto il mondo – VIDEO

Per la Sueddeutsche il portoghese si è certamente commosso. Per il Paìs s’è trattato di un momento solenne. La sorella ha ringraziato i tifosi dei Reds

Anfield si ferma al minuto 7 e dedica un applauso e un toccante You’ll Never Walk Alone a Cristiano Ronaldo per la tragica scomparsa del suo bambino. Rispetto, oltre qualsiasi rivalità 🙏🏻

pic.twitter.com/dQuzzwUrWU — Ada Cotugno (@ada_cotugno) April 19, 2022

Al settimo minuto di Liverpool-Manchester United Anfield ha dedicato un applauso e un coro – il coro, You’ll never walk alone – a Cristiano Ronaldo. Che non ha giocato la partita per motivi noti: uno dei due gemelli che aspettava con la sua compagna Georgina Rodriguez è morto durante il parto. La coppia l’aveva annunciato sui social qualche giorno fa.

Quello di Anfield è un gesto celebrato in tutto il mondo. Per la Sueddeutsche «se Ronaldo ha visto in tv la partita, si sarà sicuramente commosso».

Ed Anfield, che è uno stadio tanto noto per il supporto incondizionato alla propria squadra quanto per il fair play, ha applaudito per un minuto. Alcuni spettatori hanno sollevato magliette con la scritta “Ronaldo 7” . I tifosi del Liverpool hanno cantato il loro inno, che non avrebbe potuto essere più appropriato in questo momento: “Non camminerai mai da solo”. Klopp l’ha definito il momento più dignitoso della partita, con lo stadio che ha dimostrato enorme classe.

Per il Paìs è stato un momento solenne. «Cristiano, l’arcirivale, non dimenticherà mai questa manifestazione spontanea di affetto». Diario As e il Telegraph concordano: è un gesto che ha portato il calcio in un’altra dimensione, ben oltre le rivalità tra tifoserie.

Anche Elma dos Santos Aveiro, la sorella di Ronaldo, ha voluto ringraziare i tifosi dei Reds.

«Grazie per quello che avete fatto. Non lo dimenticheremo mai»