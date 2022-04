La costruzione da dietro del City diventa un gol del Liverpool da sigla di “Mai dire gol” (VIDEO)

Retropassaggio al portiere che si addormenta col pallone tra i piedi, Mané entra in scivolata e segna. Nemmeno ai tornei scolastici. Per ora è 3-0

La costruzione da dietro del City. L’unico dubbio è se il secondo gol del Liverpool al Manchester City sia da “Oggi le comiche” o da “Mai dire gol”. Al di là delle parole di Guardiola, che a chiacchiere rifiuta ogni forma di ideologia e di estremismo, il Manchester City incassa una rete che nemmeno ai tornei scolastici. È la rete del 2-0. Il City passa il pallone all’indietro, al portiere Steffen che non si capisce bene che c osa aspetti e che cosa voglia fare. Mané ovviamente non aspetta, entra in scivolata e la piazza dentro. Facile facile, un po’ come lo scacco matto del barbiere. A Wembley non c’è partita: a fine primo tempo 3-0 per la squadra di Klopp. Gol di Konaté e doppietta di Mané. A inizio ripresa il 3-1 di Grealish.