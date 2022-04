Jorginho sbaglia un altro rigore, Tuchel: «Ha uno stile particolare nei penalty, fa bene a mantenerlo»

Occasione fallita del Chelsea contro il West Ham. «E’ molto arrabbiato con se stesso per l’errore, ma è contento del gol di Pulisic che ci ha fatto vincere»

Jorginho ha sbagliato un altro rigore, stavolta con la maglia del Chelsea, in Premier League, nel match di ieri contro il West-Ham, vinto poi dai Blues per 1-0. Il tecnico del club inglese, Thomas Tuchel, ha voluto incoraggiare il brasiliano parlando di lui in conferenza stampa.

“Ci hanno dato un rigore a favore all’ultimo minuto, Jorginho aveva un record perfetto con noi dal dischetto e credevamo di avere finalmente la chance di segnare il gol che ci serviva per vincere. Sapete che Jorginho ha uno stile particolare quando batte i penalty. Ha il suo stile e fa bene a mantenerlo. È molto arrabbiato con se stesso per l’errore, ma è anche contento per il gol segnato subito dopo da Pulisic che ci ha permesso di vincere la partita al 90′”.