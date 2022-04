Italiano: «Perdere in casa può starci, così no. Ora serve subito dimenticarla e ripartire»

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la sonora sconfitta in casa contro l’Udinese (0-4).

“In casa andavamo forte fino a questa partita, può capitare d’incepparsi ma è una sconfitta pensate. Non siamo partiti bene, ho cercato di schierare chi deve essere rimesso in campo: avevamo bisogno di Bonaventura, Odriozola, Torreira, per metterli in condizione. Non ci siamo riusciti anche se potevamo fare gol in tante occasioni. Giornata storta, non siamo stati la solita Fiorentina che si vede in casa, ora serve ripartire archiviando e pensando alle prossime quattro partite, sono punti importanti. Oggi era un recupero, dobbiamo allungare da qualcuna dietro, oggi non ci siamo riusciti. Può essere la ciliegina sul nostro campionato ma nelle ultime due non siamo stati brillanti, la solita Fiorentina e stiamo perdendo”.