Il Milan segna il 2-1 al 92esimo e Acerbi se la ride. Marusic gli va addosso, sfiorata la rissa

Su “La Lazio siamo noi”: il numero 33 ride dopo la rete subita e Marusic gli va addosso urlando. Acerbi su fb: «Ora basta, la mia era una risata isterica»

Tensione in casa Lazio come riportato dal giornal on line “La Lazio siamo noi”. Il Milan segna al 92esimo con Tonali al termine di un’azione zeppa di errori difensivi, da Marusic ad Acerbi. Ecco cosa scrive “La Lazio siamo noi”. Segue il posti di Acerbi sui social.

La Lazio getta via la gara con il Milan. All’Olimpico la squadra di Sarri, che pure era passata in vantaggio nel primo tempo con Immobile, si fa prima raggiungere dal gol di Giroud e poi nel finale si fa beffare da Tonali dopo un macroscopico errore difensivo di Marusic e Acerbi. Proprio tra i due difensori a fine gara scoppia quasi la rissa: il numero 33 ride dopo la rete subita e subito dopo Marusic gli va addosso urlando. Nervosismo alle stelle al triplice fischio.