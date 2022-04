Il calendario del prossimo campionato: quattro turni ad agosto, si chiude il 4 giugno 2023

Sul Foglio. 11 mesi no stop. Rivoluzionato anche il calendario delle coppe europee: la fase a gironi della Champions compressa dal 6 settembre al 3 novembre

Inizia a prendere forma – si legge sull’edizione odierna del Foglio Sportivo – il calendario della prossima Serie A, «spezzato» dai Mondiali in Qatar che l’Italia vivrà da spettatrice. È un calendario foriero di enormi novità. A cominciare dall’inizio del campionato che viene anticipato al 13-14 agosto.

La Serie A sarà addirittura anticipata il 12 agosto dalla finale della Supercoppa italiana, che torna nella sua versione estiva. Quattro turni si giocheranno ad agosto, e prima dello stop dal 14 novembre al 4 gennaio la Serie A sarà scesa in campo per 15 giornate in totale. Con la ripartenza prima dell’epifania il massimo campionato italiano proseguirà dritto fino al 4 giugno, quando la stagione volgerà al termine.