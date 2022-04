Gazzetta: solo il Liverpool ha segnato più del Napoli sui calci piazzati

La Gazzetta, con Maurizio Nicita, analizza l’attacco del Napoli.

Se è vero che in campionato il Napoli ha solo un uomo in doppia cifra – Osimhen a 11 – è altrettanto vero che riesce a segnare con ben 13 giocatori diversi e soprattutto senza perdere equilibrio in fase difensiva, visto che da inizio campionato quella azzurra continua a essere la miglior difesa del torneo. Una difesa tra l’altro in cui il solo Mario Rui, fra i titolari che ha giocato di più, non è andato in rete. Da Di Lorenzo ai tre centrali difensivi (Tuanzebe in campionato ha giocato pochissimi minuti), ognuno ha avuto il proprio momento di gloria. Frutto spesso delle conseguenze di calci piazzati nel quale il Napoli (21 centri) in Europa è secondo solo al Liverpool (22).