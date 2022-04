Gazzetta: il Milan ci prova per Scamacca (che ora costa 45 milioni)

Dopo Pasqua appuntamento tra Maldini e il Sassuolo. I rossoneri vogliono inserire nell’operazione dei giovani, tra cui anche Daniel Maldini

Il Milan ci prova per Scamacca. La Gazzetta dello Sport scrive che è in programma un incontro tra Paolo Maldini ed il Sassuolo per dopo Pasqua. Il Milan vuole battere sul tempo la concorrenza dell’Inter, che prima di impegnarsi in nuovi acquisti deve vendere i suoi gioielli. Il costo di Scamacca però è salito. Ora si parla di 45 milioni.

“Ma quanto costa Scamacca? Da tempo si parla di 40 milioni, ma gli ultimi ingressi in scena hanno portato Carnevali ad alzare l’asticella a quota 45 più bonus. E per tutta risposta il Milan punta ad esaudire queste richieste, inserendo nell’affare i suoi giovani più in gamba: a partire da Lorenzo Colombo (ora in prestito alla Spal) ma anche lo stesso Daniel Maldini e il centrocampista Marco Brescianini (ora al Monza). Sotto i riflettori c’è pure il goleador della primavera rossonera, Marco Nasti”.